Новые манифестации "желтых жилетов" во Франции приурочены к выборам в Европарламент

Марши протеста, численность которых в минувшие недели неуклонно снижалась, вновь пройдут в столице и крупнейших региональных центрах страны. Для обеспечения безопасности горожан и туристов будет мобилизовано более 2 тысяч полицейских и жандармов. Зоной, закрытой для уличных шествий, объявлен центр второго по значению города страны - Лиона. Накануне там были госпитализированы 13 человек, в том числе один ребенок, после взрыва самодельного устройства. Его оставил злоумышленник в торговом квартале. Преступника ищут, его мотивы неизвестны, ведется расследование.