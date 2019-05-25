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Новые манифестации "желтых жилетов" во Франции приурочены к выборам в Европарламент
Марши протеста, численность которых в минувшие недели неуклонно снижалась, вновь пройдут в столице и крупнейших региональных центрах страны. Для обеспечения безопасности горожан и туристов будет мобилизовано более 2 тысяч полицейских и жандармов. Зоной, закрытой для уличных шествий, объявлен центр второго по значению города страны - Лиона. Накануне там были госпитализированы 13 человек, в том числе один ребенок, после взрыва самодельного устройства. Его оставил злоумышленник в торговом квартале. Преступника ищут, его мотивы неизвестны, ведется расследование.
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