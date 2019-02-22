Новые массовые протесты в Каталонии

Масштабная акция протеста в Каталонии. На улицы вышли тысячи людей с транспарантами и флагами автономии. Организаторами выступили профсоюзы и организации, которые борются за независимость региона. Стычек с полицией избежать не удалось. В результате столкновений между митингующими и правоохранителями пострадали около 50 человек. Среди них 12 стражей порядка. Демонстрация прошла на фоне судебного процесса над 12 бывшими лидерами Каталонии. Им предъявлены обвинения в связи с проведением в 2017 году референдума о независимости и дальнейшим объявлением суверенитета. Конституционный суд и правительство Испании признали плебисцит незаконным.