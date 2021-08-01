Новые ограничения для непривитых от COVID-19 в мире

Новые ограничения для невакцинированных от COVID-19 вводят власти Кипра. Туристам без прививки помимо ПЦР-теста для въезда придется проходить тест на наличие антигенов коронавируса и на 7-й день пребывания. Что же касается местных жителей - без сертификата о вакцинации они больше не смогут посещать массовые мероприятия.