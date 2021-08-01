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Новые ограничения для непривитых от COVID-19 в мире

Новые ограничения для невакцинированных от COVID-19 вводят власти Кипра. Туристам без прививки помимо ПЦР-теста для въезда придется проходить тест на наличие антигенов коронавируса и на 7-й день пребывания. Что же касается местных жителей - без сертификата о вакцинации они больше не смогут посещать массовые мероприятия.

Похожая ситуация во Франции. При посещении торговых центров, больниц, кафе или ресторанов клиенты должны предъявить санитарный пропуск. Документ подтверждает, что его обладатель прошел курс вакцинации или уже переболел коронавирусом.


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