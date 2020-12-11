ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Новые ограничения на праздники в Европе

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 70 миллионов. Надежды французов встретить Рождество без ограничений не оправдались. В стране с 15 декабря вводят комендантский час, который не отменят даже в новогоднюю ночь. И начинаться он будет в 20:00. Взамен власти снимают запрет на передвижения по стране. Также решено отодвинуть на три недели дату начала работы музеев, театров и кинотеатров.

Швейцария с понедельника вводит обязательную изоляцию для всех прибывающих из стран с высоким уровнем заражения COVID-19.

А в Германии идет речь о том, чтобы закрыть все магазины до средины января, и на столько же продлить школьные каникулы. В стране зафиксирован суточный рекорд заражений - более 23,5 тысяч случаев.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все