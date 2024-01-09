Продолжение дикого скандала на Западе: торговец детьми для элиты снимал на видео сексуальные похождениявласть имущих.

Британская LBC сообщает, что в новой порции документов по делу Эпштейна есть электронная переписка между одной из жертв финансиста-педофила Сарой Рэнсом и журналистом, который на тот момент работал в New York Post.