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Новые подробности в деле Эпштейна
Продолжение дикого скандала на Западе: торговец детьми для элиты снимал на видео сексуальные похождениявласть имущих.
Британская LBC сообщает, что в новой порции документов по делу Эпштейна есть электронная переписка между одной из жертв финансиста-педофила Сарой Рэнсом и журналистом, который на тот момент работал в New York Post.
В этих письмах Сара говорит, что Эпштейн делал видеозапись сексуальной близости принца Эндрю, сэра Ричарда Брэнсона и экс-президента США Билла Клинтона с девочками и молодыми женщинами. При этом ранее и принц Эндрю, и Билл Клинтон отрицали факт совершения чего-либо предосудительного.
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