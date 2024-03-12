Новые подробности крушение Ил-76 в Ивановской области России

Новые подробности трагедии в небе над Ивановской областью России. Власти региона заявляют, что поисково-спасательные работы на месте крушения Ил-76 завершены. Все 15 человек, которые находились на борту, погибли. По информации Министерства обороны, причиной аварии стало возгорание одного из двигателей при взлете. Самолет не дотянул до аэродрома буквально пару километров. Пилот увел воздушное судно подальше от жилых домов. На место происшествия вылетела комиссия главного командования Воздушно-космических сил России.