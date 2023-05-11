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Новые подробности массового расстрела в Техасе - стрелок оказался нацистом
В США выясняют новые подробности массового расстрела в Техасе. Стрелок, убивший 8 человек в торговом центре, оказался сторонником превосходства белой расы. На теле у него обнаружены татуировки с нацистскими знаками.
Как пишут местные СМИ после изучения социальных сетей стрелявшего, он был последователем Адольфа Гитлера. Тем не менее, склонности, которые преступник даже не скрывал, не стали помехой тому, чтобы в его руки попало оружие. Начало жестокого расстрела попало на запись авторегистратора на парковке торгового центра. Стрелок вышел из машины и сразу открыл огонь.
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