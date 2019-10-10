Новые подробности нападения на еврейскую общину в городе Галле

Стали известны новые подробности нападения на еврейскую общину внемецком городе Галле. Все атаки в одиночку совершил 27-летний этнический немец неонацистских взглядов. В Сети обнаружен его манифест, составленный еще 1 октября. В нем содержатся антисемитские высказывания, фотографии оружия и боеприпасов, а также анонс на онлайн-трансляцию нападения. Facebook, Google, Twitter и Microsoft уже удалили видео со всех крупных платформ. Однако только за первые полчаса более двух тысяч человек успели посмотреть 35-минутный стрим жестокого преступления, при котором погибли два человека.