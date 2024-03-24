Новые подробности о подготовке теракта в Подмосковье и последние данные о последствиях трагедии

Жертв бесчеловечной атаки, по уточненным данным, 133, пострадавших - свыше 50. 110 - в больницах, 12 - в крайне тяжелом состоянии. Среди них и гражданин Беларуси. Он находится в Боткинской больнице Москвы. Купол здания "Крокус Сити Холла" обвалился после пожара, который устроили террористы. На месте трагедии продолжаются поисковые работы.





За ночь было организовано проделывание проема в основном здании с целью завести внутрь концертного зала инженерную технику и обеспечить работу спасателей. 4-й боевой участок - это организация тушения мелких очагов на кровле здания. В настоящее время вывезено более 100 куб. метров строительного мусора. На месте задействованы подразделения города Красногорска, коммунальных служб, правоохранительные органы, подразделения МЧС России и др. Сил и средств на месте достаточно. Работы продолжаются. Дмитрий Киселев, руководитель Департамента пожарной и аварийно-спасательной службы Московской области России

Как сообщил владелец "Крокус Сити Холла", преступники зашли в зал не через дверь, а через окно соседнего выставочного центра, после чего открыли стрельбу по людям. Заснят момент, когда террористы появились в здании. Очевидцы продолжают делиться шокирующими подробностями.





"Мы слышали хлопки, думали, что кто-то хочет сорвать представление, потом пошли посмотреть и закричали: "Там стреляют". Вошли террористы, все стали разбегаться. Все хлынули за сцену и под сцену. После задымления мы побежали к выходу из зала", - вспоминает женщина..