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Новые подробности отравления в Эймсбери

Британец Чарли Роули в своем первом после инцидента интервью заявил, что не помнит, где нашел флакон с отравляющим веществом. Его он подарил своей подруге, которая тут же брызнула содержимое себе на запястья и уже через 15 минут почувствовала недомогание. Она скончалась в больнице Солсбери. Роули рассказал, что пузырек с веществом был запечатан. Эти слова опровергают утверждения британских СМИ, что флакон был использован в случае со Скрипалями.

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