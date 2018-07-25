Новые подробности отравления в Эймсбери

Британец Чарли Роули в своем первом после инцидента интервью заявил, что не помнит, где нашел флакон с отравляющим веществом. Его он подарил своей подруге, которая тут же брызнула содержимое себе на запястья и уже через 15 минут почувствовала недомогание. Она скончалась в больнице Солсбери. Роули рассказал, что пузырек с веществом был запечатан. Эти слова опровергают утверждения британских СМИ, что флакон был использован в случае со Скрипалями.