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Новые подробности взрыва на Крымском мосту - кого использовали втемную
Стали известны новые подробности взрыва на Крымском мосту.
Установлен владелец грузовика, в котором, предположительно, могла находиться взрывчатка. Мужчина 1996 года рождения сообщил, что, скорее всего, его дядю использовали втемную, когда наняли перевозить груз. Взрывчатку спрятали и взорвали дистанционно.
Кроме водителя фуры погибли еще водители и пассажиры двух легковых авто, трое числятся пропавшими без вести. Водолазы обнаружили два неопознанных тела мужчины и женщины, поиск других возможных жертв осложняется из-за погодных условий.
Работы по восстановлению Крымского моста продолжаются
Движение по мосту поездов дальнего следования осуществляется согласно нормативному графику. Накануне была организована паромная переправа - через Керченский пролив перевезено уже более ста автомобилей и 650 пассажиров. Проезд по Крымскому мосту до особого распоряжения будет разрешен только для легковых автомобилей, грузовики пока будут отправлять паромами. Продолжаются работы по восстановлению объекта, сейчас железнодорожники убирают поврежденные взрывом цистерны со второго пути моста.
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