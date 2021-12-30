Новые подробности задержания и суда над Саддамом Хуссейном

В самом процессе, несомненно, были проблемы. Некоторые из защитников были убиты, что было ужасно. Во время самого судебного разбирательства обвинение иногда представляло доказательства, не позволяя защите сначала их увидеть, так что защита была удивлена новыми доказательствами.