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Новые подробности задержания и суда над Саддамом Хуссейном
15 лет назад - 30 декабря 2006 года - США казнили Саддама Хуссейна, предварительно вторгнувшись в Ирак под предлогом поиска оружия массового поражения, наличие которого в стране не подтвердилось. Суд над задержанным, как выясняется, также проходил с нарушениями. Об этом сообщил бывший американский посол в Ираке.
Роберт Форд, экс-посол США в Ираке:
В самом процессе, несомненно, были проблемы. Некоторые из защитников были убиты, что было ужасно. Во время самого судебного разбирательства обвинение иногда представляло доказательства, не позволяя защите сначала их увидеть, так что защита была удивлена новыми доказательствами.
Также стали известны некоторые подробности операции задержания иракского лидера. Ими поделился один из участников тех событий - бывший переводчик военных США, пожелавший остаться неизвестным из-за опасений за свою безопасность. Он рассказал, что американские военные при подготовке распылили усыпляющий газ на площади около квадратного километра, а по завершении операции большую часть личных вещей Хуссейна украли.
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