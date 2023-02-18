Новые разоблачения в деле о "Северных потоках"

Еще в сентябре президент Еврокомиссии фон дер Ляйен говорила, что "расследование атаки на "Северный поток" имеет первоочередное значение, что любое преднамеренное разрушение европейской энергетической инфраструктуры неприемлемо и приведет к самым решительным ответным мерам". Самым решительным ответным мерам. И что ж, лауреат Пулитцеровской премии репортер Сеймур Херш, вероятно, самый легендарный сейчас журналист-расследователь, только что опубликовал статью, где в деталях расписал, как по приказу президента Байдена США при помощи Норвегии взорвали газопроводы "Северный поток". У Херша многолетняя репутация честного журналиста. Это была преднамеренная террористическая атака на критически важную европейскую инфраструктуру. Также это был акт экологического терроризма.

Мик Уоллес, депутат Европарламента от Ирландии