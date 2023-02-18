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Новые разоблачения в деле о "Северных потоках"
Американский журналист Сеймур Херш, опубликовавший сенсационное расследование о взрывах на газопроводах, заявил, что не исключает возможности новых публикаций. Ранее он привел свидетельства того, что заказчиком стал президент США Джо Байден, который опасался, что Берлин не поддержит антироссийские санкции. Теперь журналист заявляет, что к инциденту также причастны Дания, Норвегия и Швеция. В отношении подобных заявлений высказался единственный здравомыслящий депутат Европарламента Мик Уоллес.
Еще в сентябре президент Еврокомиссии фон дер Ляйен говорила, что "расследование атаки на "Северный поток" имеет первоочередное значение, что любое преднамеренное разрушение европейской энергетической инфраструктуры неприемлемо и приведет к самым решительным ответным мерам". Самым решительным ответным мерам. И что ж, лауреат Пулитцеровской премии репортер Сеймур Херш, вероятно, самый легендарный сейчас журналист-расследователь, только что опубликовал статью, где в деталях расписал, как по приказу президента Байдена США при помощи Норвегии взорвали газопроводы "Северный поток". У Херша многолетняя репутация честного журналиста. Это была преднамеренная террористическая атака на критически важную европейскую инфраструктуру. Также это был акт экологического терроризма.
Но, по словам политика, ЕС до этого нет никакого дела. Евросоюз так сильно пресмыкается перед империей США, что даже не отваживается спросить у американцев, они ли это сделали.
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