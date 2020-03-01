Новые случаи коронавируса фиксируют за пределами Китая

О первых заразившихся сообщили власти Армении, Катара, Люксембурга и Ирландии. Вирус выявлен у людей, недавно вернувшихся из Ирана и Италии. Первые смерти от COVID-19 зарегистрированы в Австралии, Таиланде и США. Чтобы избежать распространения болезни, американские власти вводят ограничения на въезд для иностранцев, посетивших Иран за последние 14 дней. В планах закрыть границу и с Мексикой.



