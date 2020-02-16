Новые случаи заражения коронавирусом

На круизном лайнере "Даймонд принцесс", который стоит на карантине у берегов Японии, продолжает распространяться коронавирус. Заразились еще 70 пассажиров. Таким образом, общее число заболевших на судне - 335 человек.

Тем временем в Китае количество инфицированных уже превысило 68 500. От Ковид-19 скончались 1665 человек. Власти страны н

тех, кто умышленно скроет или неправильно сообщит о симптомах опасного заболевания. Если из-за болезни человека вирус вызовет новые случаи заражения, то его могут обвинить в угрозе общественной безопасности. Наказание - от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения или смертной казни.