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Новые случаи заражения коронавирусом
На круизном лайнере "Даймонд принцесс", который стоит на карантине у берегов Японии, продолжает распространяться коронавирус. Заразились еще 70 пассажиров. Таким образом, общее число заболевших на судне - 335 человек.
Уголовная ответственность за сокрытие коронавируса
Тем временем в Китае количество инфицированных уже превысило 68 500. От Ковид-19 скончались 1665 человек. Власти страны н
тех, кто умышленно скроет или неправильно сообщит о симптомах опасного заболевания. Если из-за болезни человека вирус вызовет новые случаи заражения, то его могут обвинить в угрозе общественной безопасности. Наказание - от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения или смертной казни.
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