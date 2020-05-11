Новые смягчения карантина в Нидерландах, Дании и Польше

Новая неделя - новые смягчения карантина в Европе. В Нидерландах, так же, как и в Швейцарии сегодня двери вновь распахнули школы. Количество учеников в классах пока ограничено. В Дании заработали торговые центры, а в Польше даже некоторые гостиницы. Правда, для иностранных туристов сохраняется правило двухнедельного карантина.

