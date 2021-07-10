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Новые столкновения на Западном берегу реки Иордан

Новые столкновения на Западном берегу реки Иордан. Жители южных районов провинции Наблус вновь вышли на шествие в направлении вершины горы Сабих, где ведется строительство домов для израильтян под защитой силовиков. Палестинцы бросали камни и жгли покрышки, израильские военные в ответ применили спецсредства. В итоге в стычках с полицией Израиля пострадали более 120 палестинцев. Около двух десятков получили ранения от выстрелов боевыми патронами или резиновыми пулями, остальные пострадали от слезоточивого газа или вследствие падения.

Израильские полицейские каждый раз препятствуют проведению демонстраций палестинцев, применяя против них силу. В прошлую пятницу во время шествий ранения получили около 300 человек.


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