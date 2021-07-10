Новые столкновения на Западном берегу реки Иордан. Жители южных районов провинции Наблус вновь вышли на шествие в направлении вершины горы Сабих, где ведется строительство домов для израильтян под защитой силовиков. Палестинцы бросали камни и жгли покрышки, израильские военные в ответ применили спецсредства. В итоге в стычках с полицией Израиля пострадали более 120 палестинцев. Около двух десятков получили ранения от выстрелов боевыми патронами или резиновыми пулями, остальные пострадали от слезоточивого газа или вследствие падения.