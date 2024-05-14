Новые военные учения анонсировали в Латвии

В Латвии анонсировали новые военные учения. С 18 по 27 мая на Адажском полигоне и на востоке страны будут проходить полевые тактические маневры.

Их цель - тренировка и проверка общей боеготовности. Жителей призывают не паниковать при виде передвижения солдат и техники за пределами военных полигонов.