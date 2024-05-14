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Новые военные учения анонсировали в Латвии
В Латвии анонсировали новые военные учения. С 18 по 27 мая на Адажском полигоне и на востоке страны будут проходить полевые тактические маневры.
Их цель - тренировка и проверка общей боеготовности. Жителей призывают не паниковать при виде передвижения солдат и техники за пределами военных полигонов.
Тем временем латвийские власти не могут найти деньги на постройку крупнейшего в Прибалтике военного полигона для тренировки бригады НАТО. Как сообщает Baltnews, стоимость объекта - порядка 700 млн долларов. А запланированный срок сдачи – 2026 год. Строительство полигона так и не началось.
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