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Новые вооруженные нападения в США - стрельба в Колорадо и Техасе
Новые вооруженные нападения в США. В Колорадо неизвестный застрелил пять человек, в том числе двух женщин. Еще двое получили серьезные ранения. Как сообщили в полиции, нападавший перемещался по Денверу и расстреливал местных жителей. Позже он был убит правоохранителями в соседнем городе Лейквуд.
А в Техасе полиция задержала подростка, который ранее открыл стрельбу в магазине, убил трех несовершеннолетних и скрылся на машине. Отметим, всего за рождественские выходные в США в перестрелках погибли 129 человек, еще 248 были ранены. Об этом свидетельствуют данные организации, которая фиксирует все случаи насилия с применением огнестрельного оружия в США.
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