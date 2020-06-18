ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Новые вспышки COVID-19

Только в Германии объявили о возвращении к нормальному режиму работы школ и детских садов, как стало известно, что в стране выявили почти 2 000 новых случаев COVID-19. Более 650 из них - на мясокомбинате в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия. Власти страны сейчас ожидают результаты еще сотен тестов. Есть опасения, что число инфицированных продолжит расти.

Негативная статистика и в соседней Украине. Там продолжает расти число зараженных. За сутки зарегистрировали без малого 830 новых случаев COVID-19, сообщает Минздрав страны в "Фейсбуке". Общее число летальных случаев в стране - 966. Выздоровели почти 15 500 человек.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все