Новые задержания на студенческих протестах в США

В Штатах продолжают подавлять свободу слова и собраний. Очередной разгон студенческой демонстрации в поддержку сектора Газа произошел в кампусе Калифорнийского университета в Ирвине. Полиция снесла лагерь протестующих после того, как они заняли лекционный зал университета. Импровизированные баррикады силовики демонтировали, более десятка человек задержаны. Всего, по данным СМИ, с начала пропалестинских протестов почти 3 тысячи человек были арестованы в 57 вузах по всей территории США. Сотням студентов угрожали отстранением от занятий или исключением, некоторым даже открытием уголовного дела.