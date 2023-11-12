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Новые жертвы эскалации в секторе Газа
Сигналы воздушной тревоги сегодня дважды прозвучали в северных районах Израиля. ЦАХАЛ сообщает об обстрелах с ливанской территории. В ответ были нанесены удары по военным целям "Хезболлах". В секторе Газа, по сведениям "Ассошейтед Пресс", погибли не менее 13 человек - после удара по восточным кварталам Хан-Юниса. Десятки раненых пациентов были доставлены в местную больницу Нассер. На севере анклава продолжились удары по Газе, также сухопутные войска вели бои у больницы Аш-Шифа. Из-за отсутствия электроэнергии и расходных материалов в медучреждении умерли 12 пациентов. Еще одна больница - Аль-Кудс - закрылась из-за отсутствия электричества. Кроме того, после эвакуации медицинских учреждений, по данным Минздрава Палестины, по меньшей мере 3 тыс. пациентов, больных онкологией, остались без лечения. ЦАХАЛ в свою очередь объявил о работе безопасных коридоров для мирных граждан из Шифы в южную часть Газы. Сегодня КПП "Рафах" пересекли около 70 граждан России.
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