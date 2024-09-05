Новым министром иностранных дел Украины стал Андрей Сибига

В Украине назначили нового главу МИД вместо Кулебы. Им стал Андрей Сибига, который до этого работал в офисе Зеленского, отвечая за внешнюю политику и стратегическое партнерство.

Через неделю после своего назначения Сибига подписал резонансный приказ о приостановке консульского обслуживания украинцев призывного возраста за рубежом. Уже тогда местные СМИ утверждали, что Сибига был переведен в МИД, чтобы в будущем заменить Кулебу.