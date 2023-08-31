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Новым министром обороны Великобритании назначен Грант Шэппс

Новым министром обороны Великобритании назначен Грант Шэппс

Грант Шэппс объявлен новым министром обороны Великобритании. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на официальную информацию с Даунинг-стрит, пишет БЕЛТА.

Отмечается, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак проводит перестановки в Кабинете министров.

Как писала газета Financial Times, министр по энергетической безопасности Великобритании Грант Шэппс неожиданно стал претендентом на пост министра обороны. Это будет его пятая должность в британском кабинете министров за последний год. Он уже трудился на посту министра транспорта, министра внутренних дел, министра бизнеса и министра энергетической безопасности. На прошлой неделе Шэппс посетил Украину.

Предыдущий глава Минобороны Бен Уоллес ранее объявлял, что он покинет этот пост осенью и уйдет из политики. 31 августа премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак принял его отставку. Бен Уоллес заявил при этом, что для него было "привилегией" служить на этом посту в течение четырех лет.

Фото: Unsplash

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