3.40 RUB
3.40 USD
3.59 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Новым министром обороны Великобритании назначен Грант Шэппс
Грант Шэппс объявлен новым министром обороны Великобритании. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на официальную информацию с Даунинг-стрит, пишет БЕЛТА.
Отмечается, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак проводит перестановки в Кабинете министров.
Как писала газета Financial Times, министр по энергетической безопасности Великобритании Грант Шэппс неожиданно стал претендентом на пост министра обороны. Это будет его пятая должность в британском кабинете министров за последний год. Он уже трудился на посту министра транспорта, министра внутренних дел, министра бизнеса и министра энергетической безопасности. На прошлой неделе Шэппс посетил Украину.
Предыдущий глава Минобороны Бен Уоллес ранее объявлял, что он покинет этот пост осенью и уйдет из политики. 31 августа премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак принял его отставку. Бен Уоллес заявил при этом, что для него было "привилегией" служить на этом посту в течение четырех лет.
Фото: Unsplash
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Парламентарии Беларуси и России соберутся в Санкт-Петербурге для решения важнейших вопросов
Антонина Кошель расскажет о самом сокровенном: пути к триумфу, личной драме и звездной команде
Брестской таможне - 85 лет: под ее контролем один из самых напряженных участков границы ЕАЭС
"Время выбрало нас": в 1993 году у молодой Беларуси появились новые проблемы на несколько лет вперед
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все