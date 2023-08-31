Новым министром обороны Великобритании назначен Грант Шэппс

Грант Шэппс объявлен новым министром обороны Великобритании. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на официальную информацию с Даунинг-стрит, пишет БЕЛТА.

Отмечается, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак проводит перестановки в Кабинете министров.

Как писала газета Financial Times, министр по энергетической безопасности Великобритании Грант Шэппс неожиданно стал претендентом на пост министра обороны. Это будет его пятая должность в британском кабинете министров за последний год. Он уже трудился на посту министра транспорта, министра внутренних дел, министра бизнеса и министра энергетической безопасности. На прошлой неделе Шэппс посетил Украину.

Предыдущий глава Минобороны Бен Уоллес ранее объявлял, что он покинет этот пост осенью и уйдет из политики. 31 августа премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак принял его отставку. Бен Уоллес заявил при этом, что для него было "привилегией" служить на этом посту в течение четырех лет.