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Новым премьер-министром Великобритании станет Риши Сунак

Новым премьер-министром Великобритании и лидером правящей Консервативной партии станет Риши Сунак, пишет РИА Новости.

"Я могу подтвердить, что мы получили только одну номинацию, имеющую силу. И таким образом Риши Сунак избран лидером Консервативной партии",- заявил председатель руководящего комитета тори Грэм Брейди.

Сунак остался единственным претендентом на пост после того, как спикер палаты общин Пенни Мордонт отказалась от дальнейшей борьбы.


© AP Photo / Daniel Leal

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