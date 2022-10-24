Новым премьер-министром Великобритании станет Риши Сунак

Новым премьер-министром Великобритании и лидером правящей Консервативной партии станет Риши Сунак, пишет РИА Новости.



"Я могу подтвердить, что мы получили только одну номинацию, имеющую силу. И таким образом Риши Сунак избран лидером Консервативной партии",- заявил председатель руководящего комитета тори Грэм Брейди.



Сунак остался единственным претендентом на пост после того, как спикер палаты общин Пенни Мордонт отказалась от дальнейшей борьбы.





© AP Photo / Daniel Leal