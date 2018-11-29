Новым президентом Грузии стала Саломе Зурабишвили

Она выиграла второй тур выборов, опередив соперника Григола Вашадзе. Для Грузии это последние прямые выборы президента. Страна переходит к парламентской форме правления. В будущем главу государства будут назначать 300 членов избирательной коллегии. С избранием на пост президента Грузии Саломе Зурабишвили поздравил Глава белорусского государства Александр Лукашенко.