Новый 2020 год наступил на всем земном шаре

На самом деле праздник вот только сейчас обогнул всю планету. Теперь уж точно можно сказать, что Новый 2020 год уже наступил на всем земном шаре. Буквально час назад праздник пришел на новозеландский остров Ниуэ. А дольше всего бокалы наготове держали жители острова Бейкер в Тихом океане. Им мы также шлем долгожданные новогодние поздравления! Фейерверки, концерты и театрализованные шоу. Как встречали праздник в разных странах, узнаем в праздничном обзоре.



Потрясающим световым шоу и салютом встречал третье десятилетие Париж. Возле Триумфальной арки на праздничные гуляния собрались сотни тысяч человек.



Лондон вошел в новое десятилетие под бой курантов Биг-Бена.



Главный символ Соединенного Королевства реставрируют уже почти три года, и с начала работ он в основном молчал. На берегу Темзы гремели салюты.



В столице Германии встреча Нового года проходила у Бранденбургских ворот. Там по традиции состоялось главное новогоднее шоу с концертом. Гвоздь программы - фейерверк: за 10 минут успели произвести 10 тысяч залпов.



В Китае пик торжеств в этом году придется на конец января - начало февраля (согласно лунному календарю), но китайцы отмечают Новый год и по Григорианскому календарю вместе со всем миром. Для пекинцев был организован концерт.



Небо Гонконга озарили новогодние салюты.



В массовых гуляниях приняли участие многие москвичи и гости столицы России. Центр торжеств - Красная площадь, а их кульминация - традиционный праздничный салют.



В Объединенных Арабских Эмиратах праздник прошел с размахом: шоу фонтанов, световые эффекты. Ближе к полуночи все взоры были устремлены на самую высокую в мире башню - Бурдж-Халифа.



На главной площади города, который никогда не спит, посмотреть на праздничную церемонию спуска хрустального шара пришли свыше миллиона человек: жители мегаполиса и туристы.



