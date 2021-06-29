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Новый акт вандализма против католической церкви в Канаде
Месть коренных народов или акт вандализма без причины? В канадском городе Эдмонтон неизвестные осквернили статую Папы Римского Иоанна Павла Второго: памятник испачкали отпечатками рук в красной краске. Это не первый случай вандализма в отношении объектов и символов католической церкви в стране. В выходные на юге Британской Колумбии дотла сгорели сразу две католические церкви, причем обе находились рядом с общинами коренных народов. Ранее в регионе нашли сотни могил индейских детей на местах бывших католических интернатов. В прошлом туда принудительно забирали из семей коренного населения.
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