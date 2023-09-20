Новый антирекорд: мировой долг достиг 307 трлн долларов

Уровень общего долга всех стран достиг самого высокого значения в истории и составил 307 трлн долларов, сообщает ТАСС со ссылкой на доклад Института международных финансов (IIF).

В докладе говорится, что в первой половине этого года глобальный долг увеличился на $10 трлн до $307 трлн. В результате данный показатель на $100 трлн превышает уровень десятилетней давности, что является "ошеломляющим" фактом.

Ранее директор департамента по бюджетным вопросам Международного валютного фонда Витор Гаспар заявил, что уровень общего долга всех стран может снова начать расти, так и не опустившись до показателей, которые фиксировались до пандемии коронавируса.