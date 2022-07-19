3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Новый антирекорд - только 30 % американцев одобряют экономическую политику Байдена
Рейтинг поддержки Джо Байдена стремительно падает. По данным местного канала, экономической политикой американского президента довольны лишь 30 % респондентов. Это самый низкий уровень за все время его президентства, и ниже, чем у его предшественников - Обамы и Трампа. При этом общий рейтинг поддержки Байдена составил 36 %. По данным исследования, 57% опрошенных недовольны тем, как Байден управляет страной, 51 % - не видят результатов борьбы с инфляцией, 30 % - уверены, что действия президента только вредят экономике США. И лишь 12 % верят, что его политика эффективно влияет на американскую экономику.
Президент
Все
Глава ОАЭ пригласил Александра Лукашенко на неформальный ужин
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Политика
Все
Общество
Все
В Беларуси постановлением утверждены правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности
Журналистка из Сербии: Санкции против белорусского народа несправедливые
Ярослав Августыняк: В Польше хотят изменить власть в Беларуси
ЖКХ и здравоохранение - что еще обсудила Наталья Кочанова на приеме граждан в Россонах
В мире
Все
Радикалы устроили разбой и подожгли трамвай в центре Амстердама
В Тбилиси в акции протеста против результатов парламентских выборов участие приняли представители ЕС
В китайском городе Чжухай внедорожник въехал в толпу людей - пострадали около 20 человек
Экономика падает, потому что эстонцы "ноют" - история о том, как Кая Каллас решает проблемы в стране
Регионы
Все
Происшествия
Все