Новый антирекорд - только 30 % американцев одобряют экономическую политику Байдена

Рейтинг поддержки Джо Байдена стремительно падает. По данным местного канала, экономической политикой американского президента довольны лишь 30 % респондентов. Это самый низкий уровень за все время его президентства, и ниже, чем у его предшественников - Обамы и Трампа. При этом общий рейтинг поддержки Байдена составил 36 %. По данным исследования, 57% опрошенных недовольны тем, как Байден управляет страной, 51 % - не видят результатов борьбы с инфляцией, 30 % - уверены, что действия президента только вредят экономике США. И лишь 12 % верят, что его политика эффективно влияет на американскую экономику.