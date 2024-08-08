Цены на газ в Европе в начале торговой сессии 8 августа обновили максимум текущего года, сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные лондонской биржи ICE.

Отмечается, что на рынок могут влиять опасения за транзит через Украину из России.

Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги сегодня у отметки 439,3 доллара (+1,2 %) за тысячу кубометров, обновив максимум с декабря 2023 года. Уже через 10 минут их стоимость составила 434,4 доллара.

К слову, средние котировки в 2023 году составили около 460 долларов за тысячу кубометров газа. С января текущего года цены в основном стабильны, за первый квартал составляли в среднем около 310 долларов, за второй - почти 355 долларов, что соответствует уровню мая - июня 2021 года (самого начала газового кризиса в Европе).

Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. Исторического рекорда в 3 892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года, а осенью того же года перешли к снижению.