ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Новый антирекорд. За сутки в мире - более 460 тысяч заболевших COVID-19

Новый рекорд по темпам заболеваемости COVID-19 в мире. За сутки зарегистрировано более 460 тысяч случаев. Всего же количество инфицированных - почти 43 миллиона.

Протесты из-за ограничительных мер

Несмотря на сложную ситуацию, жители ряда стран против ограничительных мер. Так, в Париже прошла массовая акция протеста против комендантского часа. В Лондоне марш протестующих обернулся беспорядками. Митингующие вели себя агрессивно, нападали на полицейских.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все