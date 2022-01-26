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Новый фейк газеты "Таймс" расследовал журналист Анатолий Шарий
Очередной провокационный фейк западной пропаганды. На этот раз из Британии.
Газета "Таймс" разместила материал о том, как якобы простые украинцы готовятся к отражению атаки на Киев. Героиня сюжета - 52-летняя мать троих детей. По задумке пропагандистов, именно она должна олицетворять собой устремления простых украинцев, которые не остановятся ни перед чем, чтобы защитить свой дом.
При этом женщина стоит на кухне, которая явно требует ремонта, сжимая в руках карабин где-то за полторы тысячи евро. Кроме того, эта "простая украинка" еще штуку евро потратила на обмундирование, и, кроме того, служила на контракте Сил территориальной обороны Украины. Сомнения вызывает и сама личность этой "простушки". Свое расследование провел журналист Анатолий Шарий.
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