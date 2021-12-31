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Новый год шагает по планете
Новый год уже встретили некоторые жители планеты. В Сиднее начали отсчет с масштабного светового шоу над местным заливом из тысячи фейерверков.
Несколько минут назад наступление нового года отметили в Индии, а до мига, когда праздник придет в Пакистан, менее часа. Вся Восточная и Юго-Восточная Азия уже вступила в 2022-й: его приход отметили в Джакарте, Бангкоке, Сеуле, Токио и других городах региона.
Новая Зеландия, которая вновь закрылась на карантин, отметила праздник скромно - яркой иллюминацией. При этом улицы городов оставались практически безлюдными.
В Китае празднику не сумели помешать даже строгие карантинные ограничения. Центром торжеств стал Пекин - над площадью Тяньаньмэнь расцвели пышные снопы салюта, а улицы заполонили сотни тысяч людей.
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