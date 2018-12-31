Новый год уже через час начнет свое шествие по планете

Первыми его встретят жители в отдаленных уголках Тихого океана в Республике Кирибати, входящей в состав островов Рождества, и в Королевстве Тонга в Океании. Затем 2019-ый вступит в силу на острове Фиджи и в Новой Зеландии. После чего двинется в Россию. Первыми бой курантов услышат на Камчатке и в Чукотском автономном округе. Затем праздничные салюты прогремят в странах Азии, Европы и Нового Света. Последними Новый год встретят жители американского Самоа и атолл Мидуэй в Тихом океане.