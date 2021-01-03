Новый год в мире

Каждый будет вспоминать минувший год по-своему: для кого-то он был счастливым, а кому-то на долю выпали тяжелые испытания. Это жизнь. Но наступление Нового года - всегда долгожданное событие с верой в лучшее. Как планета встретила 2021-й - давайте посмотрим. Год 2020-й ушел в историю, оставив за собою шлейф нерешенных проблем, разочарований и новых вызовов. Но на то и существует Новый год, чтобы окрылять нас оптимизмом. Несмотря на горькую реальность пандемии коронавируса, мир не отказался от шикарной встречи года наступившего: встречали его с размахом, хотя зрелища в основном подавались в режиме телетрансляций. Но от веселья до беспорядков - один шаг. Подтверждения тому, к сожалению, случились.

В Страсбурге, в ряде коммун вандалы сожгли около 60 автомобилей. За участие в беспорядках и несоблюдение комендантского часа задержаны 20 человек.



В коммуне Льерон, несмотря на все ограничения, устроили новогоднюю вечеринку - весело проводить старый год собрались сотни человек. Пострадали защитники правопорядка - сожгли их служебный автомобиль. Прибывшие на место дополнительные отряды полиции поздравили порядка 200 нарушителей внушительными штрафами.



В Берлине празднующие коронаскептики забрасывали полицейских булыжниками, петардами и бутылками с зажигательной смесью.



Задержаны около 700 человек, заведены сотни дел. А в Лейпциге на парковке сгорели семь автомобилей бундесвера. Устроителей умышленного поджога разыскивают.



В Украине Новый год начался с шествия в честь лидера украинских националистов и пособника фашизма Степана Бандеры. В этом году ультраправых под красно-черными знаменами было меньше, чем годом ранее - собралась всего тысяча человек.

Как говорится, своих героев выбирают.



Жителям американского Портленда, похоже, уже скучно без протестов. Вот и отметили новогоднюю ночь беспорядками.

В ожесточенные схватки с полицией вступили активисты антифа, вооруженные шутихами и петардами в ответ получили от полицейских угощение дубинками и резиновыми пулями.



И все же подавляющее число землян встретили этот Новый год с кругу семьи. Так что запреты и ограничения не смогли омрачить радость от любимого праздника. Ведь это добрый повод подарить родным, друзьям и любимым искренние пожелания и надежду на лучшее. А искреннее всегда сбывается.