Новый караван мигрантов направляется к границе Мексики с США

По некоторым данным, в него входят около полутора тысяч человек. Напомним, массовая миграция из Центральной Америки в Соединенные Штаты началась на фоне ухудшения экономической ситуации в регионе. Сейчас на американо-мексиканской границе несколько тысяч мигрантов. Для обеспечения безопасности туда направлены несколько тысяч военнослужащих США.