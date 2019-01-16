Новый караван мигрантов, следующих в США, выдвинулся из Гондураса

Новость эта пришла на фоне шатдауна, который длится уже почти месяц.



Каждое четвертое федеральное ведомство страны, включая Госдеп и Минюст, работают в сокращенном режиме. Шатдаун был вызван разногласиями между президентом страны Дональдом Трампом и правительством в отношении финансирования постройки стены на границе с Мексикой. На прошлой неделе Трамп из-за этого отменил поездку на экономический форум в Давосе.



