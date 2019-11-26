ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Новый координационный центр НАТО появится в Болгарии

Он будет способствовать безопасности в Черном море, об этом сообщил премьер-министр страны по итогам переговоров с президентом США. Болгарская сторона также выступила за увеличение количества маневров в Черном море.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все