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Новый метод российских ученых позволит выявлять диабет по выдыхаемому воздуху
Молодые ученые Института физической химии и электрохимии имени Фрумкина РАН создали сенсор для портативного анализа выдыхаемого воздуха с целью выявления признаков диабета. Разработка была представлена премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщает РИА Новости.
На встрече с председателем российского правительства заместитель руководителя инженерно-технического центра института, кандидат химических наук Илья Меньщиков рассказал о проектах в области энергетики и медицины, которые разрабатывает команда инженеров под его руководством.
"В нашей группе активно ведутся работы по развитию неинвазивных методов анализа больных диабетом. У таких пациентов в выдыхаемом воздухе содержится ацетон, который можно выявить", - отметил специалист.
Новая разработка молодых российских ученых позволяет это делать с высокой чувствительностью, на уровне лабораторных установок.
Фото с сайта pixabay.com
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