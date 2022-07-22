Новый метод российских ученых позволит выявлять диабет по выдыхаемому воздуху

Молодые ученые Института физической химии и электрохимии имени Фрумкина РАН создали сенсор для портативного анализа выдыхаемого воздуха с целью выявления признаков диабета. Разработка была представлена премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщает РИА Новости.

На встрече с председателем российского правительства заместитель руководителя инженерно-технического центра института, кандидат химических наук Илья Меньщиков рассказал о проектах в области энергетики и медицины, которые разрабатывает команда инженеров под его руководством.

"В нашей группе активно ведутся работы по развитию неинвазивных методов анализа больных диабетом. У таких пациентов в выдыхаемом воздухе содержится ацетон, который можно выявить", - отметил специалист.

Новая разработка молодых российских ученых позволяет это делать с высокой чувствительностью, на уровне лабораторных установок.