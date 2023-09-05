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Новый министр обороны Украины напрямую связан с США
Руководство якобы независимой Украины окончательно становится внешним. Новый министр обороны напрямую связан с США.
Рустем Умеров был участником программы Госдепартамента по обмену будущими лидерами, пишет турецкая газета "Айдынлык" со ссылкой на источники в Киеве. Издание утверждает, что средства от иностранных государств Умеров использует в личных целях. А его вместе со старшим братом Русланом в Киеве называют "детьми Америки", резюмирует газета.
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