Новый министр обороны Украины напрямую связан с США

Рустем Умеров был участником программы Госдепартамента по обмену будущими лидерами, пишет турецкая газета "Айдынлык" со ссылкой на источники в Киеве. Издание утверждает, что средства от иностранных государств Умеров использует в личных целях. А его вместе со старшим братом Русланом в Киеве называют "детьми Америки", резюмирует газета.