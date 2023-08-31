Новый налог для британцев: владельцам старых авто придется раскошелиться

Гениальный план Риши Сунака, или как заставить раскошелиться. Владельцам старых автомобилей придется платить около 16 долларов в день за проезд по столице Британии - сообщает The Wall Street Journal. Все дело в том, чтобы уменьшить выброс загрязняющих веществ в атмосферу, необходимо избавиться от машин старой формации.



Правительство Великобритании настаивает на том, чтобы люди покупали новые автомобили, от которых природа страдает намного меньше. Правда люди, в основном пенсионеры, нововведение не оценили и стали выходить на улицы. Жители Лондона, у которых и так заметно истощились кошельки, приходят к зданию администрации Сунака с предложением властям - купить каждому жителю столицы по новому автомобилю.