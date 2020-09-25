Новый печальный COVID-рекорд во Франции

Французские медики сообщают о залповом росте числа зараженных COVID. Накануне был зафиксирован тревожный рекорд – 16 тысяч инфицированных. Поскольку рост продолжается уже почти месяц и становится все более стремительным, власти рассматривают самые радикальные стратегии борьбы с вирусом. Премьер-министр, в частности, допустил повторное объявление в стране карантина. К настоящему моменту жертвами COVID в стране стали 31,5 тысячи французов. Почти у 400 тысяч болезнь пребывает в активной фазе.