Новый премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис обещает вывести страну из кризиса

На досрочных парламентских выборах в Греции победу одержала партия "Новая демократия". Правительство возглавит ее лидер - Кириакос Мицотакис. Его приведут к присяге уже сегодня. 51-летнего политика поддержали 40 процентов избирателей. Это на 10 процентов больше, чем у правящей партии СИРИЗА и действующего премьера. Алексис Ципрас уже признал поражение и поздравил оппонента с победой. Напомним, досрочные парламентские выборы в регионе объявили в мае после того, как правящая партия проиграла голосование в Европарламент.