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Новый премьер Словакии заявил, что Братислава не будет оказывать военную помощь Киеву
Словакия прекращает выделение военной помощи Украине. Никакого оружия Киеву - такова позиция Братиславы, заявил новый премьер-министр страны. Также Роберт Фицо отметил: членов предыдущего правительства Словакии необходимо привлечь к ответственности. Из-за подыгрывания военным амбициям Вашингтона словацкая армия оказалась в плачевном состоянии. Однозначно отрицательной стала позиция Братиславы и в вопросе вступления Украины в НАТО, ведь это повлечет за собой конфликт Москвы и Братиславы, а также усилит эскалацию в регионе.
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