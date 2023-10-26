Словакия прекращает выделение военной помощи Украине. Никакого оружия Киеву - такова позиция Братиславы, заявил новый премьер-министр страны. Также Роберт Фицо отметил: членов предыдущего правительства Словакии необходимо привлечь к ответственности. Из-за подыгрывания военным амбициям Вашингтона словацкая армия оказалась в плачевном состоянии. Однозначно отрицательной стала позиция Братиславы и в вопросе вступления Украины в НАТО, ведь это повлечет за собой конфликт Москвы и Братиславы, а также усилит эскалацию в регионе.