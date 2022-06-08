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Новый пресс-секретарь Белого дома перепутала Бразилию с Венесуэлой

Догнать и перегнать Псаки. Похоже, это по плечу новому пресс-секретарю Белого дома. Карин Жан-Пьер спросили, о чем будет говорить Байден с Болсонару на полях саммита Америк, на что пресс-секретарь, не задумываясь, ответила, что США признают легитимным президентом Хуана Гуáдо (он же Гуайдó).

Все, конечно, привыкли к тому, что сам хозяин Белого дома время от времени путает Иран и Ирак. Но перепутать Бразилию с Венесуэлой, которые под боком, - это уже какой-то запредельный уровень дилетантизма.

В общем, на вопрос журналиста о повестке на саммите бразильского президента Болсонару ответ не прозвучал. Зато Жан-Пьер не подтвердила участие в форуме венесуэльского представителя.

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