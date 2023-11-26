Новый президент Аргентины обещает столкнуть родину в пропасть, чтобы она возродилась и стала лучше прежней

Мир меняется. Эхо майдана облетело всю планету, и в каком-то смысле его отдаленным отзвуком можно назвать большинство политических событий современности, в особенности - недавние выборы в Аргентине, а, вернее, победу на них правого радикала Хавьера Милея.

Чтобы составить себе об этом хотя бы самое поверхностное впечатление, вообразите политика, который похож на Жириновского, умноженного на аргентинское танго. Особую пикантность ситуации придает тот факт, что страна, где победил Милей, стоит на грани катастрофы. И вот новый президент обещает столкнуть родину в пропасть в надежде, что она возродится лучше прежней. После таких электоральных революций обычно принято кричать народу-избирателю что-то вроде:"Аргентина, ты одурела!?". Но в данном случае не будем спешить. В этой истории все очень непросто.

Итак, избранный президент Аргентины Хавьер Милей является политиком настолько антисистемным, что антисистемнее его только абсолютный хаос. Также и с убеждениями: правее него только стенка - возможно, та самая, к которой он призывает ставить социалистов. Тут следует пояснить, что социалисты для него те, кто Милея левее, то есть, все остальное человечество. Еще в канун выборов Милей объяснил, что ждет государственную машину после его избрания: у нее отвинтят и отломают, ей отчекрыжат большую часть шестерней и колесиков, а остальное быстро развалится само.

Хавьер Милей,избранный президент Аргентины: Министерство спорта - нафиг, Министерство культуры = к черту, Министерство окружающей среды - вон, Министерство науки - упразднить, министерства социальной защиты, образования, транспорта, здравоохранения, социального развития, женщин и разнообразия, общественных работ - все в утиль!







Из 19 аргентинских министерств должны быть упразднены 12.

Из 19 аргентинских министерств упразднят 12. Ликвидируют Центробанк - его заменит Федеральная резервная система США, долларов ФРС печатает много, на Аргентину обязательно хватит. С банками Милей не церемонится, против него между вторым и первым туром выборов даже возбудили дело по обвинению в антигосударственной деятельности: он призвал аргентинцев забирать деньги из банков, и национальная валюта в единый миг рухнула на 50%. Милей нарочито эксцентричен и работает совсем не с интеллектуалами: вот размахивает бензопилой, обещая, что всем аргентинским государственникам устроит резню, какая никакому Техасу не снилась.



Дурачества и клоунада как-то затмили тот факт, что Милей довольно известный ученый, у него более полусотни публикаций в солидных журналах. Он был топ-менеджером в крупных международных организациях и в гигантских корпорациях, где дураков по определению не держат. Работал советником-консультантом при Всемирном экономическом форуме. И, наконец, Милей стал согласованным кандидатом от местного олигархата. Согласитесь, теперь весь этот политический карнавал предстает в новом свете. Но тут уместно вспомнить, что такое вообще сегодняшняя Аргентина.



Этот город по праву считается одним из самых романтических, величественных и космополитических в Западном полушарии. Да и как может быть иначе, если он получил при рождении пышное имя: Ciudad de la Santísima Trinidad y Puerto de Santa María de los Buenos Ayres. Сейчас город уже, конечно, стал поплоше, чем в период своего расцвета, соответственно, имя тоже усекли до простого Буэнос-Айрес.



Еще сто лет тому назад Аргентина была одной из богатейших стран планеты, от Штатов слегка отставала, но обходила на корпус и Францию, и Англию, и Германию с Италией. Местное процветание стало жертвой двух факторов. Во-первых, сельское хозяйство, основа аргентинской экономики, в 20-м веке перестало генерировать сверхдоход. Вдобавок Аргентина стала жертвой глобализации: местный капитал уступил позиции транснациональному, а страна превратилась в полуколонию. "Гринбэксы" местной валютой уже были: в конце 90-х здесь жестко зафиксировали курс песо по отношению к доллару. Эффект был потрясающим: Аргентина объявила свой первый дефолт и государство перестало существовать.

Катастрофа эта случилась здесь в 2001-м. За 10 дней в стране сменилось пять президентов, полиция расстреливала демонстрации чуть не залпами, а потом город обрушился в безвластие и надолго стал добычей мародеров. Белорусские дипломаты рассказывали мне, что тогда трупы находили по утрам даже в посольском квартале. В начале нулевых страну оттащил от пропасти Нестор Киршнер - президент-перонист, то есть, на наши деньги эдакий право-левый националист. Оттащить оттащил, но довольно недалеко: уже почти четверть века страну сотрясают кризисы, каждый из которых грозит оказаться последним. Но теперь на смену бесконечному кризису пришел кризис окончательный.



Из своих предвыборных обещаний Милей не реализует и половины, иначе страна опять рухнет в хаос. Что не отменяет его цель: убить нынешнюю политико-экономическую систему медленно и нежно. Доллар в качестве национальной означает, что контролировать местный рынок и активность правительства станет ФРС, а точнее - Белый дом. Милей обещает раздробить и распродать по частям все госмонополии, начиная с нефтегазовой. Под нож пойдет вся социалка. А где есть дешевый бесправный труд, обязательно появляются глобальные корпорации. Это неизбежно, если клоунская личина Милея скрывает здравый расчет.