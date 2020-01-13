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Новый ракетный обстрел иракской авиабазы. США требуют найти виновных
Горячие новости из Ирака. Военная база Балад, где дислоцируются американские военные, снова подверглась обстрелу. По ней было выпущено 7 ракет системы залпового огня. Минометные снаряды упали на взлетно-посадочную полосу. Персонал США во время удара не пострадал. Ранены четверо иракских военных.
Ответственность за обстрелы пока никто на себя не взял
Госсекретарь США выразил возмущение и призвал Багдад найти и наказать виновных. Майк Помпео заявил, что "эти длительные нарушения суверенитета Ирака группами, не поддерживающими иракское правительство, должны прекратиться".
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла 3 января после убийства американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани.
За это преступление Тегеран намерен преследовать президента США Дональда Трампа в судебном порядке, заявил сегодня Верховный суд Ирана.
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