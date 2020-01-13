Новый ракетный обстрел иракской авиабазы. США требуют найти виновных

Горячие новости из Ирака. Военная база Балад, где дислоцируются американские военные, снова подверглась обстрелу. По ней было выпущено 7 ракет системы залпового огня. Минометные снаряды упали на взлетно-посадочную полосу. Персонал США во время удара не пострадал. Ранены четверо иракских военных.



