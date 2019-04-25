Новый референдум о независимости от Великобритании. Шотландия отреагировала на Brexit

Правительство Шотландии в ближайшее время внесет на рассмотрение парламента законопроект об организации нового референдума о независимости. Его планируют провести до 2021 года. Как заявила первый министр правительства Шотландии Никола Стерджен, это оптимальный путь избежать ущерба от Брексита. В сентябре 2014 года во время референдума 55 процентов шотландцев высказались против независимости от Великобритании.