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Новый референдум о независимости от Великобритании. Шотландия отреагировала на Brexit

Правительство Шотландии в ближайшее время внесет на рассмотрение парламента законопроект об организации нового референдума о независимости. Его планируют провести до 2021 года. Как заявила первый министр правительства Шотландии Никола Стерджен, это оптимальный путь избежать ущерба от Брексита. В сентябре 2014 года во время референдума 55 процентов шотландцев высказались против независимости от Великобритании.

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