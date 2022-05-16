Новый рекорд: стоимость пшеницы выросла до 453 долларов за тонну

Падение украинской экономики ощущают потребители сельхозпродукции во всем мире. На рынках началась паническая скупка пшеницы. За год она выросла в цене на 60 %. А сегодня зафиксирован новый рекорд стоимости - до 453 долларов за тонну.



Из-за продолжительной жары экспорт своей пшеницы запретила Индия. В местных портах застряло около 2 млн тонн зерна. Ситуация показывает, насколько ограничены мировые поставки после начала военного конфликта в Украине.

